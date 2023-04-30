Endonezya, 363 vatandaşını Sudan'dan tahliye etti

Endonezya, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 363 vatandaşını daha tahliye etti.

Endonezya, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 363 vatandaşını daha tahliye etti.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ederken, ülkedeki tahliyeler de hız kesmeden sürüyor. Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan'dan 363 Endonezya vatandaşının daha tahliye edildiği kaydedildi.

Endonezya tarafından Sudan'a gönderilen ilk tahliye uçağı geçtiğimiz cuma günü 748 kişinin tahliyesini gerçekleştirmişti. Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sadece Endonezya vatandaşları değil, çok sayıda yabancı vatandaş Endonezya hükümeti tarafından tahliye edildi" ifadeleri kullanılmıştı.

Askeri yönetim RSF'nin orduya katılmasını istiyor

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. - HARTUM