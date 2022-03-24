'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor

'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seminer düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seminer düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko-Rehber personelince Sarıgöl Şehit Haşim Dirik Kapalı pazar yerinde ve Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesinde "En iyi narkotik polisi anne" Projesi tanıtımı yapılırken, "Narkotik suçlarla mücadele" kapsamında kurulan stantta da vatandaşlar bilgilendirildi.

Narko-Rehber personelince Sarıgöl Belediyesi Konferans salonunda 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtım semineri yapılarak, Sarıgöl'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Sarıgöl Halkının huzur ve güvenliği için Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - MANİSA

'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor

'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Narkotik, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title