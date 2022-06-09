En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimleri devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimleri devam ediyor

Düzce'de jandarma ekiplerinin en iyi narkotik polisi anne eğitimleri devam ediyor.

Düzce'de jandarma ekiplerinin en iyi narkotik polisi anne eğitimleri devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde tekstil farikalarında çalışan kadınlara verilen eğitimlerde uyuşturucunun yanı sıra KADES uygulaması da anlatıldı.

Düzce'de Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, içişleri bakanlığının hayata geçirdiği 'en iyi narkotik polisi anne' projesi çerçevesinde kadınlara yönelik eğitimler devam ediyor. Proje ile ilgili olarak 3 tekstil fabrikasında bulunan annelere ve geleceğin annelerine jandarma ekiplerince uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde ile mücadele, bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konularında eğitimler verildi.

Ekipler ayrıca kadına şiddeti önlemede etkin kullanılan KADES uygulaması hakkında da kadınlara eğitim verdiler. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Narkotik KADES Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title