Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları 90. saatinde

3. Sayfa Haberleri

Emre Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları 90. saatinde

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep'teki 11 katlı Emre Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları 90. saatine girdi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep'teki 11 katlı Emre Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları 90. saatine girdi. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarının 90. saatinde belirledikleri bir noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk deprem pek çok noktada olduğu gibi Gaziantep'te de ciddi yıkma neden oldu. Yaşanan şiddetli depremde yıkıma uğrayan binalardan biri de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan ve 22 daireden oluşan 11 katlı Emre Apartmanı oldu. Depremin hemen ardından yoğun bir gayretin başlatıldığı Emre Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları 90. saatine girdi.

Arama kurtarma ekipleri bir noktaya yoğunlaştı

Ekipler, arama kurtarma çalışmalarının 90. saatinde belirledikleri bir noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uzun süren dinlemelerin ardından belirlenen noktaya ulaşmak için gayret gösteren ekipler, ellerindeki aletlerle her ihtimale karşı bir yaşam koridoru oluşturmaya çalışıyor. - GAZİANTEP

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Gaziantep Deprem 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title