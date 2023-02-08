Emre Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları 38. saatinde

Gaziantep'te depremde çöken 11 katlı Emre Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları 38. saatine girerken, bölgede bekleyen vatandaşlar enkaz altındaki yakınlarından gelecek güzel haberleri bekliyor. Ekiplerin enkaz bölgesinde dron ile tespit yapmaya çalışması ise dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. Depremlerde binlerce bina çökerken, 3 bin 700'ün üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce vatandaş ise enkaz altından yaralı kurtarıldı.

Enkaz bölgesinde dron ile tespit yapıldı

Depremin büyük yıkıma neden olduğu noktalarından biri de Gaziantep oldu. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde yaşanan ilk depremde 11 katlı 22 daireden oluşan Emre Apartmanı çöktü. Emre Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, enkaz altındaki yakınlarından gelebilecek güzel haberleri bekleyen vatandaşlar ise çaresizce çalışmaları izliyor.

Öte yandan ekiplerin enkaz bölgesinde dron ile tespit yapmaya çalışması ise dikkat çekti. - GAZİANTEP