Emniyetten uyuşturucu tacirlerine operasyon - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emniyetten uyuşturucu tacirlerine operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Emniyetten uyuşturucu tacirlerine operasyon

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçe merkezinde torbacı veya sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüpheli gördükleri otomobili durdurmak isteyen emniyet güçleri, şüphelilerin araçla hızla kaçması üzerine takibe aldı. Şahısların ara sokağa girmesi üzerine sokak aralarında uzun süreli kovalamaca yaşandı. Bir ara sokakta kıstırılan araçtaki şüpheliler E.Y ile A.E'nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada çok sayıda matofin, bonzai, ekstazi, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y. ve A.E., Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Ordu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title