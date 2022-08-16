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Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanan 13 şahıstan birisi tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanan 13 şahıstan birisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde Altınordu ve Ünye ilçelerinde farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi. Çalışmalarda, 7 gram kokain maddesi, 20 kök kenevir, 58 adet sentetik ecza maddesi, 11 gram esrar maddesi ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler, konuyla ilgili yakaladıkları 12 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatırken, hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan bir şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ordu 3. Sayfa Haberler

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