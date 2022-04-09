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Emniyetten şok denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emniyetten şok denetim

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şok denetim gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şok denetim gerçekleştirdi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de yer aldığı denetim, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan noktada 20 polisin katılımı ile denetim yapıldı. Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları araçlarda bulunan kişileri tek tek kimlik kontrolünden geçirerek, genel bilgi taraması(GBT) yaptı.

Oluşturulan denetim noktalarında araçları da durduran ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza uygularken, şok denetimlerin ise ilçenin bir çok bölgesinde anlık olarak devam edeceği öğrenildi. - ORDU

Emniyetten şok denetim

Emniyetten şok denetim

Emniyetten şok denetim

Emniyetten şok denetim

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ordu, Ünye, 3. Sayfa, Haberler

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