Emniyetten huzur uygulaması - Haberler

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Emniyetten huzur uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emniyetten huzur uygulaması

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Amirliği tarafından ilçenin farklı bölgelerinde geniş çaplı uygulama yapıldı.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Amirliği tarafından ilçenin farklı bölgelerinde geniş çaplı uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ve Trafik Şube Amirliği, Çaycuma ilçesinin farklı güzergahlarında uygulama başlattı. Uygulamada GBT (Genel Bilgi Toplama), araç sorgulama ile abartılı egzoz konusunda denetimler yapıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uygulamanın yaz ayı içerisinde devam edeceği belirtildi. Vatandaşlar ve araç sürücüleri polis ekiplerine yaptıkları uygulamadan dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Çaycuma 3. Sayfa Haberler

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