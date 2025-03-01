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Emniyetten çocuklara suçtan korunma eğitimi

Emniyetten çocuklara suçtan korunma eğitimi
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Erzincan'da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ile çocuk polisinin görevleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan'da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ile çocuk polisinin görevleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet Kullanımı, Trafik Güvenliği" konuları üzerine Şehit Astsubay Tamer Meriç Ortaokulu ile Demirkent TOKİ Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri bilgilendirildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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