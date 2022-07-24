Emniyetten 5 farklı noktada 23 personelle denetim Emniyetten 5 farklı noktada 23 personelle denetimORDU Ordu'nun Ünye ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı noktada 23 personelle eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Emniyetten 5 farklı noktada 23 personelle denetim ORDU Ordu'nun Ünye ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı noktada 23 personelle eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi, Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Fevzi Çakmak, Çınarlık, Kaledere, Gölevi ve Atatürk Mahallelerinde eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülere ehliyet, muayene, GBT, yol güvenliği, hız sınırı ve eksik evrak gibi konularda denetimler yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanırken, sürücülere ve vatandaşlara kurallara uyması yönünde uyarılarda bulunuldu. İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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