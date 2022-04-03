Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi - Haberler

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Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğince halkın huzur ve güvenliği için uygulama yaptı.

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğince halkın huzur ve güvenliği için uygulama yaptı. Uygulamada 150 araç kontrol edilirken 21 araca ise idari para cezası kesildi.

İlçenin Nihat Kantarcı Caddesi'nde trafik ekiplerince uygulama yapıldı. Ramazan ayında halkın huzuru ve güvenliği için yapılan uygulamada yaklaşık 150 araç kontrol edildi. Yüksek sesle müzik çalan ve abartılı egzozdan dolayı 21 araca toplamda 5 bin 292 TL idari para cezası kesildi.

Ramazan ayının girmesiyle birlikte uygulamanın devam edeceği öğrenilirken, vatandaşlar yapılan uygulamayla ilgili olarak emniyet yetkililerini takdirle karşıladı ve teşekkür etti. - ZONGULDAK

Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi

Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, 3. Sayfa, Haberler

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