Emniyet ve zabıtadan taksi ve minibüslere denetim Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde ilde faaliyet gösteren ticari taksiler ve minibüslere yönelik denetimler yapıldı. Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde ilde faaliyet gösteren ticari taksiler ve minibüslere yönelik denetimler yapıldı. Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yolcu taşımacılığı yapan taksi ve minibüsleri denetledi. Çalışma ruhsatı, çalışma izin belgesi, fiyat tarifesi ve ehliyet kontrolü yanı sıra taksimetre kuralına uyulup uyulmadığı gibi konularda kontroller yapan ekipler, gerekli bilgilendirme ve uyarılarda da bulundu. Yolcuların taleplerini de taksici esnafına ileten görevliler, belirli takvim doğrultusunda denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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