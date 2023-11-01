Emniyet ve Jandarma'dan yük taşıyan araçlara denetim

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimler gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 267 bin 243 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca, sorumluluk alanımızda bulunan karayollarında "Yük ve Yolcu Taşıyan Araç ve Şoförlerin" trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 2 gün boyunca denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bin 692 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik yapılan 3 gün boyunca yapılan denetimlerde; 2 bin 164 araç denetlendi. 187 araca 267bin 243 TL idari para cezası uygulanırken, 32 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR