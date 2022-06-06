Hatay ve Kütahya'da 8 FETÖ şüphelisine gözaltı - Haberler

Hatay ve Kütahya'da 8 FETÖ şüphelisine gözaltı İÇİŞLERİ Bakanlığı, FETÖ/PDY'nin sözde 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulunduğu belirlenen 13 şüpheliden 8'inin, Hatay ve Kütahya'da gözaltına alındığını duyurdu. İÇİŞLERİ Bakanlığı, FETÖ/PDY'nin sözde 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulunduğu belirlenen 13 şüpheliden 8'inin, Hatay ve Kütahya'da gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sonucu Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen, eski askeri okul öğrencisi 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Kütahya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 'emniyet ve askeri mahrem yapılanmalarında mahrem sorumlu' olduğu değerlendirilen ve ifadelerde adı geçen 2'si memur, 1'i öğretmen, 2'si özel sektör çalışanı toplam 5 şüpheliye operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Toplam 8 şüpheli gözaltına alınırken, firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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