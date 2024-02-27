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Emniyet, teröristin Çiçek Otlu'nun ikamet ettiği adreste yakalandığını açıkladı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, yeşil kategoride aranan teröristin DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun da ikamet ettiği adreste yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yeşil kategoride aranan teröristin DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun da ikamet ettiği adreste yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun ikamet adresinde yapılan aramaya yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun ikamet adresinde emniyet ekiplerince arama yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin kamuoyu ile bilgi paylaşılması gereği duyulmuştur. Silahlı terör örgütleri MLKP-TKP/ML-MKP'nin cezaevindeki üyelerine para gönderdiği belirlenen şahıslara yönelik 27 Şubat tarihinde İstanbul merkezli operasyonlar düzenlenmiş, 15 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar arasında bulunan S.G. isimli şahsın Üsküdar ilçesinde 2014 yılından beri ikamet ettiği adreste gözaltına alındığı, bu adreste aynı zamanda bir siyasi parti milletvekilinin de ikamet ettiği, söz konusu ikameti silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yeşil kategoride aranan S.A. isimli şahsın da kullandığı tespit edilmiştir. Adreste yapılan aramada şahısların cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ile haberleşmesine ilişkin dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

Konu ile ilgili soruşturmanın devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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