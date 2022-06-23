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Emniyet'ten Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emniyet'ten Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek

Emniyet Genel Müdürlüğü, Marmaris'te meydana gelen orman yangınına 21 TOMA, 103 araç ve 312 personel görevlendirilmesi yapıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Marmaris'te meydana gelen orman yangınına 21 TOMA, 103 araç ve 312 personel görevlendirilmesi yapıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınını söndürme çalışmaları için birçok ilden görevlendirilme yapıldığı bildirildi. Takviye ekiplerin sayıları şöyle açıklandı:

"Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 TOMA, 103 araç ve 280 personel görevlendirilmiştir. Marmaris İlçesinde yapılacak olan çalışmalara takviye olması amacıyla; Afyon ilinden 1 TOMA ve 2 personel, Denizli ilinden 1 TOMA ve 2 personel, İzmir ilinden 8 TOMA ve 16 personel, Manisa ilinden 2 TOMA ve 4 personel, Aydın ilinden 4 TOMA ve 8 personel olmak üzere toplam 16 TOMA ve 32 personel görevlendirmesi yapılmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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