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Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücüden Polise ve Gazetecilere Sert Tepki

Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücüden Polise ve Gazetecilere Sert Tepki
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İstanbul Avcılar'da emniyet şeridini ihlal eden bir sürücü, trafik denetimi sırasında polise ve gazetecilere ağır sözlerle tepki gösterdi. Dron ile yapılan denetimde birçok sürücüye yüksek ceza kesildi.

Emniyet şeridini ihlal eden sürücüden polise ve gazetecilere tepki

İSTANBUL - İstanbul Avcılar TEM Otoyolu'nda bu sabah trafik polisleri tarafından dron ile usulsüz çakar kullanımı ve emniyet şeridi ihlali denetim yapıldı. Emniyet şeridi ihlali yapıp duruma tepki gösteren bir sürücü gazetecilere, " Sorun değil, paraya ihtiyaç var. Sen bunu yayınlayamazsın. Sizde öyle bir cesaret yok" dedi. Sürücü, habercilerin görüntü almasını engellemediği için polise de tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri, İHA Büro ekiplerinin desteğiyle TEM Otoyolu'nda emniyet şeridini ihlal eden ve usulsüz çakar kullanan sürücülere yönelik bu sabah denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet şeridini ihlal eden, tahsisli olmadığı halde çakar siren tertibatı kullanan sürücülere 6 bin lira ve üstünde cezalar yazıldı. Denetim sırasında adliyeye personel taşıyan, plakaları kapalı, tahsisli olmadığı halde çakar kullanan bir araç da durduruldu. Araç sürücüsünün ehliyetinin servisi kullanmaya yeterli olmadığı tespit edildi. Sürücü, çekim yapan gazetecilere de tepki gösterdi.

"Yayınlayamazsınız, sizde öyle bir cesaret yok"

Dron ile emniyet şeridini ihlal ettiği tespit edilen bir sürücü de ilk önce duruma tepki gösterdi ardından görüntülerin kendisine izletilmesiyle ihlal ettiğini kabul etti. Sürücü görevini yapan haber ekibine de tepki gösterirken kendisine soru yönelten muhabire, " Tek problem bu mu sence. Giriyoruz ceza yiyoruz ödüyoruz bunu da. Sorun değil, paraya ihtiyaç var. Bu yüzde değil tabii hatalıyız. Burada 50 tane polis var trafiği açmayla ilgili bir çalışma yok. Bende işe gideceğim 1 buçuk saat. 20 tane çalışanım var ne iş yapacaklarını bilmiyorlar. Problem emin ol kişilerde değil. Sen bunu yayınlayamazsın. Sizde öyle bir cesaret yok" dedi. Sürücüye, 6 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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