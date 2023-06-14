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Emniyet Müdürü Temiz'den İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret

Emniyet Müdürü Temiz'den İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Müdür Temiz'e müdür yardımcıları ve şube müdürleri de eşlik etti. Müdür Temiz, Jandarma Teşkilatının Kuruluşu'nun 184. yıl dönümünü kutlayarak tüm jandarma teşkilatına başarılar diledi. Ziyaret günün anısına pasta kesilmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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