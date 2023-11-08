Edirne'de alkollü sürücü ile Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun arasında yaşanan ilginç diyalog kameraya yansıdı. Alkollü sürücü, polis ekiplerine teşekkür ederek gurur duyduğunu ifade etti.

Emniyet Müdürü ile alkollü sürücü arasında ilginç diyalog

Alkollü yakalanan sürücü: "Polisle gurur duyuyorum"

EDİRNE - Edirne'de alkollü sürücü ile Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun arasında yaşanan ilginç diyalog kameraya yansıdı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli noktalarında trafik denetimi gerçekleştirildi. Bostanpazarı uygulama noktasında trafik polislerinin dur ihtarına uymayan şüpheli bir araç, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı. Uygulama noktasına getirilen araç sürücüsü M.Ö. alkolmetreye üflememek için yoğun çaba sarf etti.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamayı yerinde takip eden Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, alkollü sürücüye alkolmetreye üflemesi konusunda uyarıda bulundu. Kendisine uyarıda bulunan kişinin İl Emniyet Müdürü olduğunu öğrenen alkollü sürücü bu kez, kendisini alkollü araç kullanırken yakaladıkları için polis ekiplerine teşekkür ederek konuşmasını sürdürdü.

Daha önce ehliyetine el konulduğu söyleyen alkollü sürücü M.Ö. Ocak ayında ehliyetini tekrar geri alacağını ancak yakalandığı için 5 yıl ehliyetini geri alamayacağını anlattı. Sürücü M.Ö. kendisini alkollü araç kullanırken yakaladıkları için polis ekipleriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Polis ekibinin "alkolmetreye üfle belki yasal promilin altında çıkacak" sorusuna ise sürücü "Yasal sınırı geçeceğimi anladım ben" diyerek cevap verdi. Daha sonra alkometreye üflemeyi kabul eden sürücü M.Ö.'nün 262 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyeti 5 yıl geri alınan ve 17 bin lira ceza uygulanan alkollü sürücü, hakkında işlem yapılmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.