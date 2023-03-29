Emniyet Müdürü Gezer'den Uşak'a duygusal veda

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer için emniyetin bahçesinde veda töreni düzenlendi.

Uşak İl Emniyet Müdürü görevinden Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mesut Gezer için Uşak Emniyet Müdürlüğü bahçesinde veda töreni düzenlendi. Törene emniyet personeliyle birlikte Gezer'i seven çok sayıda vatandaş da katıldı.

Törende konuşan Emniyet Müdürü Gezer, Uşak'ta çok dost ve kardeş kazandığını söyleyerek "Canı gönülden söylüyorum ki Uşak'ı ben ve ailem çok sevdik. Çok şeyler öğrendik. Bir sürü dost ve kardeş kazandık. Kapımız kapınızdır, evimiz evinizdir. Manisa'ya gelip de bizi görmeden gitmeyin. Bizi çok mutlu edersiniz. Ben sizlerle çalışmaktan büyük mutluluk, büyük gurur duydum. Varsa hakkım benden yana helal olsun. Lütfen haklarınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı vedalaşmada, İl Emniyet Müdürü Gezer ve ailesi kendilerine çiçek takdim edilerek kentten uğurlandı. - UŞAK