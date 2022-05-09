Emniyet Müdürü Fil: 'Kapımızın her zaman açık olduğunu asla unutmayın'

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ve beraberindeki personel, Okul Aile El Ele Yön Verelim Geleceğe projesi kapsamında Fahrettin Paşa İlk/Ortaokulunda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Buluşmada konuşma yapan Müdür Ebubekir Fil, "Değişen dünya, değişen aile yapısı ve değişen alışkanlıklar ile değişen eğitim sistemine, ailelerin ve öğrencilerin uyum sürecine büyük katkı sağlayan bu projede, biz de üzerimize düşen görevi yapmaktayız. Çocuklarımızın iyi bir insan, iyi bir vatandaş olabilmesi için gereken en önemli faktörlerden biri de çevrenin etkisidir. Bu sebeple Tarsus'un huzurunun ve sükunetinin devamlılığı, okul çevrelerinin ve içerisinin kötülüklerden arındırılması amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizler sizin abileriniz ve ablalarınız olarak her zaman yanınızdayız. Sizler de teşkilatımızın kapılarının her zaman açık olduğunu asla unutmayın" dedi.

Emniyet personeli ise öğrencilere karşılaşabilecekleri genel asayiş olayları, 112 ihbar hattı ve diğer ihbar uygulamaları ile trafik olayları hakkında bilgilendirme yaptı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa