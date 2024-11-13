Emniyet Müdürlüğü'nden Taksicilere Bilgilendirme Ziyareti
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında 65 taksi şoförünü ziyaret ederek, sahtecilik, dolandırıcılık ve evden hırsızlık konularında bilgilendirdi. Ayrıca trafik güvenliği ve terör olaylarına karşı duyarlı olmaları için de şoförlere broşür dağıtıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamanda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ticari taksi duraklarındaki 65 şoförü ziyaret ederek, şoförleri parada sahtecilik, dolandırıcılık, evden hırsızlık konularında bilgilendirdi.
Öte yandan trafik güvenliği ve son zamanlarda yaşanan terör olaylarında taksicilere dikkatli ve duyarlı olmaları noktasında bilgilendirme yapan ekipler, taksi şoförlerine broşür dağıttı. - ERZİNCAN