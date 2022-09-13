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Emniyet Müdürlüğü'nden çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik huzur denetimi

3. Sayfa Haberleri

Emniyet Müdürlüğü'nden çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik huzur denetimi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri ilçedeki okullar ve çevrelerinde bir dizi denetimler gerçekleştirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri ilçedeki okullar ve çevrelerinde bir dizi denetimler gerçekleştirdi. Aranması olan iki kişi yakalanırken, 16 bin liranın üzerinde ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte şehir genelinde Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulamaları gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinden başlayarak gün boyu devam eden uygulamalara 110 personel katıldı. Kıraathane, internet kafe, kafe, büfe, metruk binalar ve 22 okul bahçesinin denetlendiği çalışmalarda 693 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Uygulamalar sırasında, O.J. isimli Afgan uyruklu bir şahsın dolandırıcılık, R.A. isimli bir başka şahsın ise hırsızlık suçundan arandıkları tespit edilerek adli makamlara teslim edildi.

Trafik denetimleriyle süren uygulamalarda, 174 aracın sorgusu yapılırken, 10 araç ve sürücüsüne kanunun değişik maddelerinden toplam 16 bin 444 lira para cezası kesildi. Ayrıca 2 motosiklet trafikten men edildi - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Çocuk 3. Sayfa Haberler

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