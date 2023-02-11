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Emniyet müdürlüğü ekipleri 1 tır yardım malzemesi yolladı

3. Sayfa Haberleri

Emniyet müdürlüğü ekipleri 1 tır yardım malzemesi yolladı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan ve içinde temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, elektrikli ısıtıcılar, kıyafetler bulunan tır deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan ve içinde temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, elektrikli ısıtıcılar, kıyafetler bulunan tır deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremde mağdur olan vatandaşlar için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yardım malzemesi toplandı. Temel gıda, hijyen malzemesi, elektrikli ısıtıcı, tüp, kıyafet gibi yardım malzemeleri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı personeller tarafından tıra yüklenerek, afette büyü yıkım yaşayan Gaziantep'e gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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