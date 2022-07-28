Çorum'da jandarma ekipleri trafik kurallarını uygulamalı olarak anlattı - Haberler

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Çorum'da jandarma ekipleri trafik kurallarını uygulamalı olarak anlattı

Çorum'da jandarma ekipleri trafik kurallarını uygulamalı olarak anlattıÇORUM Çorum'da Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince kurulan simülasyon aracına binen sürücüler, 360 derece dönen cihazda tepetaklak olarak emniyet kemerinin önemini anladı.

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Çorum'da jandarma ekipleri trafik kurallarını uygulamalı olarak anlattı

ÇORUM Çorum'da Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince kurulan simülasyon aracına binen sürücüler, 360 derece dönen cihazda tepetaklak olarak emniyet kemerinin önemini anladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın mobil eğitim tırı Çorum'da çocukları ve vatandaşları bilgilendirdi. Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara'dan gelen trafik timleri Kadeş Meydanı'nda kurulan parkurlarda vatandaşlara trafik kuralları hakkında uygulamalı olarak bilgi verdi. Eğitim Tırında hazırlanan çizgi film ile çocuklara trafik kuralları anlatıldı. Trafik parkurunda ise çocuklara trafik ışıkları akülü araçlarla uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimler sonunda jandarma ekipleri minik misafirlerine boyama kitabı hediye etti.

Eğitimler çerçevesine insanı nasıl etkilediğini anlatmak için "alkol simülasyon gözlüğü" ile deneme yapıldı. Gözlüğü deneyenlerin yürümekte ve futbol topuna vurmakta güçlük çektiği görüldü. Ayrıca emniyet kemeri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla sürücüler ve vatandaşlar meydana kurulan simülasyon aracına bindirildi. Yaşanabilecek kazalarda emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak vatandaşlara gösterildi. 360 derece dönebilen emniyet kemeri simülasyon aracına binen sürücülere, 10 kilometre hızla giden aracın takla atması ile yaşanabilecek tehlikeler gösterildi. Alkol smilasyon gözlüğünü ilk kez denediğini dile getiren Muharrem Ölmez, "Hedefi tutturamıyorsunuz herşeyi çift görüyorsunuz. Hedefi tutturamıyorsunuz. Alkol kullanıyorsa araç kullananların bu şekilde mümkün değil ilerleyemez. Kimse bu şekilde araç kullanmasın" dedi. Emniyet kemeri smilasyon aracını deneyimleyen Umut Berber de, "Emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladım. Bu deneyimi daha öncede yaşamıştım. Jandarma ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emniyet kemerinin önemini daha iyi anladığını anlatan Enes Şener, "Güvenli bir seyahat için emniyet kemerini herkes taksın" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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