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Emniyet kemeri takmayan yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emniyet kemeri takmayan yandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, başkanlığında trafik denetimi toplantısı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, başkanlığında trafik denetimi toplantısı yapıldı. Vali Atay toplantıda bayramınız kemerli olsun mesajını verdi.

Ramazan bayramını memleketlerince geçirecek vatandaşların yollarda oluşturacağı yoğunluk için tedbirler alınmaya başlandı. Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Düzce'de de Vali Cevdet Atay başkanlığında toplantı yapıldı.

29 Nisan 2022 Cuma günü 18: 00'de ve 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 11: 00'de tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak polis ve jandarma ekipleri farkındalığı artırmak için emniyet kemer uygulaması yapılacak.

Vali Atay, toplantıda bayramınız kemerli olsun mesajı verdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nisan, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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