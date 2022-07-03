Son dakika haber: Emniyet kemeri takmayan genç sürücü aracın altında kalarak hayatını kaybetti

- Emniyet kemeri takmayan genç sürücü aracın altında kalarak hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, palmiye ağacına çarparak yan durdu. Emniyet kemeri takmayan sürücü ise otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Plakası bulunmayan otomobil ile seyir eden Akif Akdağ direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil kaldırımı aşarak yol kenarındaki çalıları adeta biçerek ağaca çarpıp yan durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akdağ'ın emniyet kemeri takmadığı ve aracın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri aracın motor şase numarasından otomobilin plakasının 07 E 9572 olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akdağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.