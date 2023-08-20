Emniyet kemeri hayat kurtardı, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Kütahya'da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunun 42. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakalı ve sürücünün isti belirtilmeyen araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada emniyet kemeri takılı olan 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. - KÜTAHYA