Emniyet kemeri hayat kurtardı, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
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Kütahya'da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.
Kütahya'da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunun 42. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, plakalı ve sürücünün isti belirtilmeyen araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada emniyet kemeri takılı olan 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa