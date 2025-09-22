Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Fenerbahçe Genel Kurulu Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı'nda bir delegenin müsabakalarda görevli polislerin kılık kıyafetine yönelik ithamlarına ilişkin açıklamada bulundu. EGM'nin açıklamasında, "Mevzuat hükümleri dışında hiç kimsenin, hangi sıfatla olursa olsun, Türk Polis Teşkilatı üzerinde denetim yapması mümkün değildir" denildi.

EGM, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda bir delegenin kürsüden, müsabakalarda görev alan polislerin kılık, kıyafetine yönelik ithamlarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

EGM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"20-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen bir spor kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyor, seçilen yönetime görevinde başarılar diliyoruz. Bununla birlikte, Genel Kurul'da delege bir şahıs tarafından yapılan konuşmada müsabakalarda görevli personelimize yönelik hadsiz, asılsız ve yakışıksız ithamlarda bulunulmuştur. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği doğmuştur. Çevik kuvvet birimlerinde görev yapan personelimiz, Kıyafet Yönergesi kapsamında belirtilen üniforma ile görev yapmaktadır. Müsabakaların risk durumu ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda personel sayısı planlamakta olup, 40-45 bin personel görevlendirildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Polis Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Emniyet Teşkilatı Kanunu çerçevesinde görev yapmaktadır. Mevzuat hükümleri dışında hiç kimsenin, hangi sıfatla olursa olsun, Türk Polis Teşkilatı üzerinde denetim yapması mümkün değildir. İlgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." - ANKARA