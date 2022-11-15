Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar...

3. Sayfa Haberleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar...

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesi yapılan tespitler doğrultusunda;

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesi yapılan tespitler doğrultusunda; nitelikli dolandırıcılık suçları, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikap, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği) suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik; ülke genelinde 50 ilde sabah saatlerinde Nitelikli Dolandırıcılık ve Mali Suçlar kapsamında Girdap Operasyonu gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title