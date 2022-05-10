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Emniyet ekiplerinden kumar denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emniyet ekiplerinden kumar denetimi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Ramazan ayı boyunca iş yerlerine kumar denetimi yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Ramazan ayı boyunca iş yerlerine kumar denetimi yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ramazan ayı süresince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetim ve kontroller sonucunda 966 işletme denetlenerek 12 bin 299 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 28 şahıs yakalandı.

Kumar oynadığı tespit edilen 27 şahıs ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan 17 işyerine idare işlem yapıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Ramazan, Kumar, 3. Sayfa, Haberler

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