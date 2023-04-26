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Emlakçı, başından silahla vurulmuş halde bulundu

Emlakçı, başından silahla vurulmuş halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Dalaman ilçesinde emlakçılık yapan bir kişi, araç içerisinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde emlakçılık yapan bir kişi, araç içerisinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman'ın Kayacık sahilinde araba içinde kafasından vurulmuş şekilde birisinin olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlık ekipler bölgeye gitti. Sahile varan ekipler aracın yolcu koltuğunda, Dalaman'da emlakçılık yapan Musa Isparta isimli şahsın cesedini buldu. Başından vurulduğu öğrenilen Musa Isparta'nın cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Dalaman Tragger Muğla 3. Sayfa Haberler

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