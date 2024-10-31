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Emirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Emirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, öğrenci ve velilere yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verildi. Eğitimde narkotik polisi ve Yeşilay görevlileri, ailelere görevlerini anlattı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde öğrenci ve velilere uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verildi.

Eğitim çalışması Emirdağ Meslek Yükseokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin de katılım gösterdiği eğitim çalışmasında narkotik polisi ve Yeşilay görevlileri ile uyuşturucu ile mücadelede anneler başta olmak üzere ailelere düşen görevler hakkında bilgi verdi. Çok sayıda öğrenci ve annenin katıldığı eğitim çalışmasında çocukların uyuşturucudan uzak tutulması konusunda yapılması gerekenler anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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