Emirdağ'da Temizlik Yaparken Av Tüfeği Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir şahıs av tüfeğini temizlediği sırada biranda ateş alması sonrası yanındaki şahsı vurarak ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgilere, olay Emirdağ ilçesine bağlı, Ümraniye köyünde dün gece saatlerinde meydana geldi. H.E., isimli şahıs dün gece sıralarında av tüfeği ile temizlik yaptığı esnada kazayla A.E., isimli şahsı vurdu. Bölgeye sağlık ve 112 ekipleri sevk edildi. A.E. isimli şahıs 112 ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR