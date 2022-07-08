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Emirdağ'da bayram denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emirdağ'da bayram denetimi

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşların bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla denetim yaptı.

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşların bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla denetim yaptı.

Arefe günü bayram alışverişi nedeniyle insan yoğunluğunun arttığı Uzun Çarşı, Sobacılar Çarşısı ve bağlantılı sokaklarda, kurbanlık alımı için hayvan pazarı ve mezarlık çevrelerinde devriye atan ekipler vatandaşları yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan denetimlerin bayramın tüm günlerinde devam edileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık Emirdağ 3. Sayfa Haberler

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