Emirdağ'da baltalı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sokak ortasında yaşanan kavgada baltalı saldırıya uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aralarında husumet bulunan M.C. (24) ile H.D. (28) 7 Ekim Cumartesi gecesi geç saatlerde İnkılap Mahallesi'nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C., yanında getirdiği balta ile H.D.'ye saldırdı. Aldığı darbeler ile ağır yaralanan H.D., ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, M.C. ise bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.D., kaldırıldığı hastanede verdiği 3 günlük yaşama mücadelesini kaybederken, gözaltındaki işlemlerinin ardından Emirdağ Adliyesi'ne çıkartılan cinayet zanlısı M.C. ise mahkemece tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR