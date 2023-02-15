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Emine Öğretmen enkazdan 201 saat sonra sağ kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Emine Öğretmen enkazdan 201 saat sonra sağ kurtarıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay Antakya'da enkaz altında 201 saat sonra kurtarılan Emine Öğretmenin kurtarılma anına görüntüleri paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay Antakya'da enkaz altında 201 saat sonra kurtarılan Emine Öğretmenin kurtarılma anına görüntüleri paylaştı.

Bakan Mahmut Özer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emine Öğretmen'imiz enkazdan tam 201 saat sonra kurtarıldı. Sınıflarımıza yeniden döneceği, öğrencilerine kavuşacağı günlere de şahitlik edeceğiz hep birlikte" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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