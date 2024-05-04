Emet'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılan R.G. isimli şahsın alınan ifadesinde uyuşturucu madde satın aldığını beyan ettiği E.G. (23) ve H.İ. (38) isimli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, E.G. isimli şahıstan 55 adet sentetik ecza ile H.İ. isimli şahıstan 31 adet sentetik ecza ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. - KÜTAHYA