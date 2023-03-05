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Emet'te uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Emet'te uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Emet ilçesinde üç farklı adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda, 19.26 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde üç farklı adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda, 19.26 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde konusunda gelen ihbar üzerine inceleme başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu, Kütahya Narkotik Şube Müdürlüğünden talep edilen narkotik köpeğinin de katılımıyla 2 şüpheliye ait üç farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 19.26 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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