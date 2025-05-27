Emet'te Trafik Denetimleri Sürüyor

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince ilçe genelinde denetimlerin devam ettiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin GBT üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapılarak trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde bir sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, bir başka sürücüye de öngörülen sayıda yeterli tescil plakası takmamaktan 3 bin 809 TL cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA