Emet'te Trafik Denetimleri Sürüyor

Emet'te Trafik Denetimleri Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ilçe genelinde sürücülerin evrak kontrollerini yaparak trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetliyor. Denetimlerde ceza uygulamaları da gerçekleştirildi.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince ilçe genelinde denetimlerin devam ettiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin GBT üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapılarak trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde bir sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, bir başka sürücüye de öngörülen sayıda yeterli tescil plakası takmamaktan 3 bin 809 TL cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.