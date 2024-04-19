Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri hayvan hareketlerini denetledi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve İlçe jandarma ekipleri tarafından hayvan hareketleri ve hayvansal ürünlerin denetimleri çerçevesinde yol kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan hareketleri ve hayvansal ürünlerin denetimleri çerçevesinde yol kontrolleri gerçekleştirdi. - KÜTAHYA