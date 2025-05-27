Emeklilere Promosyon Tuzağı: Dolandırıcı Yakalandı

Emeklilere Promosyon Tuzağı: Dolandırıcı Yakalandı
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Emeklilere Promosyon Tuzağı: Dolandırıcı Yakalandı
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Kırşehir'de emeklilere promosyon vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelinin, sahte davetiyelerle mağdurların mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip kredi çektiği belirtildi.

Promosyon tuzağıyla dolandırıcılık yapmak isteyen şüpheli yakalandı

Emniyet ekipleri, emeklilerin paralarına promosyon yalanıyla göz diken dolandırıcıyı yakaladı

KIRŞEHİR - Kırşehir polisi, emekli banka promosyonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliyi yakaladı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; şüpheli Y.N.D.'nin emekli vatandaşlara promosyon ödemesi alacaklarını öne sürerek sahte davetiyeler gönderdiği, bu yöntemle mağdurların mobil bankacılık bilgilerine erişim sağladığı ve bu hesaplar üzerinden kredi çekerek kendi hesaplarına para transfer ettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Y.N.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklama kararı verilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların benzeri dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda ivedilikle emniyet birimlerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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