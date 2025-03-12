Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın

Başsavcılık peşini bırakmıyor! Üniversiteye 2. İmamoğlu talebi
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Emekli Polis Memuruna Yeğenini Bıçaklama Cezası: 18 Yıl Hapis

Emekli Polis Memuruna Yeğenini Bıçaklama Cezası: 18 Yıl Hapis
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da, yeğeniyle çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru T.K., mahkeme tarafından cinayeti tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da konuşmak için evine gittiği yeğenini bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru, cinayeti tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Şubat 2023 tarihinde Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru T.K., yeğeni Furkan Küçükbulut'un evine gitti. Küfür sebebiyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K., yeğeni Furkan Küçükbulut'u boğuşma esnasında sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonr olay yerinden kaçan T.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., tutuklandı.

Yaşanan olayın ardından T.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçundan açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Karar duruşmasında kendisini savunan tutuklu sanık T.K., yeğeninin annesine küfür ettiğini ve bu sebeple aralarında tartılam çıktığını belirterek, "Yeğenim ile annemin arası bozuktu. Yeğenim de benden annem ile arasının düzeltilmesi için yardım istedi. Ben de annemi aradım ve yeğenimin kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. Fakat annem yeğenim ile görüşmeyi kabul etmedi, barışmayacağını söyledi. Bunun üzerine de yeğenim anneme küfür etti. Ben de kızıp bu konuyu konuşmak için yeğenimin evine gittim. Burada tekrar yeğenim küfürler edince aramızda tartışma çıktı. Kavga çıkınca boğuşma sırasında bu olay meydana geldi. Pişmanım, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık emekli polis memuru T.K.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Müebbet hapis cezası suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezasını 18 yıla düşürdü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sevcan'ın ölümünde kahreden detay! Acılı baba anlattı
img

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 20 katına çıkıyor
img

Seyir halindeki araçta kayda aldığı görüntüyle isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna 'Ateşkese varım' dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi

Kremlin'den dünyanın merakla beklediği soruya yanıt geldi
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: Hakemler olmasa çok kırmızı kart çıkar

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın sözleri olay yarattı
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi
Erdoğan'dan emeklilerle ilgili soruya ilginç yanıt: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.