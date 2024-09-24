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Emekli Polis Memuruna Veda Hediyesi: Olta

Emekli Polis Memuruna Veda Hediyesi: Olta
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Samsun'da 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan balık tutkunu polis memuru Ali İhsan Bayramoğlu için meslektaşları veda programı düzenleyerek ona balık tutması için olta hediye etti.

Samsun'da 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan balık tutkunu polis memuruna meslektaşları balık tutması için "olta" hediye etti.

Samsun Adliyesinde 6 yıldır görev yapan 32 yıllık polis memuru Ali İhsan Bayramoğlu, emekli oldu. Balık tutkunu olan Ali İhsan Bayramoğlu için mesai arkadaşları öğlen arası adliye polis noktada veda programı düzenledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü Kenan Bıyık ve meslektaşlarının katıldığı veda programında mesai arkadaşları balık tutkunu olan Ali İhsan Bayramoğlu'na balık tutması için olta hediye etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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