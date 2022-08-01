Emekli polis memuru evinde ölü bulundu Mersin'in Tarsus ilçesinde emekli polis memuru evinde ölü bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde emekli polis memuru evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden emekli polis memuru Burak Aktın'dan (47) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeri giren polis ekipleri, yatağında hareketsiz şekilde bulduğu Aktın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Aktın'ın vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Emekli polis memuru evinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.