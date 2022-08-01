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Emekli polis memuru evinde ölü bulundu

Emekli polis memuru evinde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde emekli polis memuru evinde ölü bulundu.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde emekli polis memuru evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden emekli polis memuru Burak Aktın'dan (47) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeri giren polis ekipleri, yatağında hareketsiz şekilde bulduğu Aktın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Aktın'ın vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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