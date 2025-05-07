Emekli Polis Memuru Avşin Altundaş'ı Öldüren Sanıkların Yargı Süreci Başladı

Bağcılar'da emekli polis memuru Avşin Altundaş'ı silahla öldüren 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bağcılar'da 20 Haziran 2024 tarihinde emekli polis memuru Avşin Altundaş'ı silahla ateş ederek öldüren 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul emekli polis memuru Avşin Altundaş'ın eşi Duygu Altundaş ve 2 çocuğu ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Ekrem Erik olay günü bunaldığı için dışarı çıktığını söyleyerek, "Arkadaşım Fikret'i aradım. Onunla gezdik. Bir ara olayın yaşandığı yere gittim. Ben kız arkadaşım ile konuşarak yürüdüm. Epey yürümüşüm maktulün bulunduğu araca gelmişim. Yanımda silah vardı. Takside bağrışlar duydum. Yanlarına gittim 'ne oldu?' dedim bir şey demediler. Takside bir kişi video çeker gibi bir haldeydi. 'Video mu çekiyorsun' dedim. Kendi rızası ile telefonunu verdi. Ben android telefondan anlamam. Bu yüzden telefonu Fikret'e götürdüm o anlar diye. Daha sonra taksideki adamlar aklıma geldi. Polisi ararlar diye düşünerek diğer kişilerin de telefonlarını aldım. 30-40 metre ileriye gittim. Silah sesi geldi. Sesi duyunca öleceğimi düşünerek panikle ateş ettim. Hedef gözetmeden ateş ettim. Bana belli olmayan şahıslar çok defa silahlı saldırı düzenledi. Benim husumetlilerim vardı. Korktum. Maktulle bir husumetim yoktu. Keşke ben ölseydim" dedi.

Diğer tutuklu sanık Fikret Tunç ise savunmasında olay yaşandığı sırada araç içerisinde olduğunu, alkol aldığını ve olayın kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini iddia eüüi.

Maktul Avşin Altundaş'ın eşi müşteki Duygu Altundaş, "Bunlara her şey öğretilmiş. Bu kişilerden şikayetçiyim. Çocuklarımla 1 yıldır mezar taşına gidiyoruz. Eşim 21 yıl bu pisliklerle uğraştı. Ben çocuklarımı eşimin mezarına götürmek durumunda kalıyorum. Keşke siz ölseydiniz" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Fikret Tunç ve Ekrem Erik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 Haziran 2024 günü Bağcılar'da yaşanan olay anlatıldı. İddianamede, Bağcılar'da özel bir firmada güvenlik müdürü olarak çalışmaya başlayan, iki çocuk babası emekli polis memuru maktul Avşin Altuntaş'ın arkadaşları Mehmet Nurettin Eren ve Erdinç Karabulut'la birlikte hırsızlık olaylarına tedbir amacıyla park halindeki araçta beklerken saldırıya uğradıkları açıklandı. Yaşanan olayda göğsünden vurulan maktul Altuntaş'ın hayatını kaybettiği, sanıkların ise taksiyle kaçtığı iddianamede belirtildi. İddianamede olay günü sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç'un taksiyle olay yerine geldikleri, sanık Ekrem Erik'in, maktul Altuntaş'ın ve arkadaşlarının yanlarına gidip silahla tehdit ederek cep telefonlarını şifreleriyle birlikte teslim etmelerini istediği, telefonları alan Erik'in, 'Yurt dışından sizi vurmak için talimat aldım ama bana dua edin, sizi vurmuyorum. Arkamdan gelirseniz ateş ederim' dediği açıklandı. İddianamede sanıkların olay yerinden uzaklaşması üzerine maktul Avşin Altuntaş'ın peşlerinden giderek telefonlarını geri isteyerek havaya bir el ateş ettiği, sanık Ekrem Erik'in maktul Altuntaş'a iki el ateş ettiği ve maktulün hayatını kaybettiği belirtildi. Sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç hakkında 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'gece vakti silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 17 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL