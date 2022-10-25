Emekli polis kiracısını vurdu 3. Sayfa Haberleri Emekli polis kiracısını vurdu Vurulan kiracının eşi: "Kimse kimseyi vuramaz" Kırşehir'de emekli polis memuru, tartıştığı kiracısını tabancayla vurdu. Emekli polis kiracısını vurdu Vurulan kiracının eşi: "Kimse kimseyi vuramaz" KIRŞEHİR - Kırşehir'de emekli polis memuru, tartıştığı kiracısını tabancayla vurdu. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Devlet Hastanesi otoparkında meydana gelen olayda, iddiaya göre, emekli polis memuru S.K.ile kiracısı Hüseyin Ç. tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle S.K., yanında bulunan tabanca ile Hüseyin Ç.'ye ateş etti. Yaralanan Hüseyin Ç., hastanede tedavi altına alınırken olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde sinir krizi geçiren Hüseyin Ç.'nin eşi Funda Ç. ise; "Ben sağlıkçıyım, can kurtarıyorum. Kimse kimseyi vuramaz" diyerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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