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Emekli Polis Kardeşini Vurarak Öldürdü

Emekli Polis Kardeşini Vurarak Öldürdü
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, tartıştığı kardeşini beylik tabancasıyla vurarak öldüren emekli polis İ.D. tutuklandı. Olay sonrası kendini ihbar eden İ.D., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tartıştığı kardeşini beylik tabancasıyla ateş ederek öldüren ve kendini ihbar eden emekli polis, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana gelen olayda, emekli polis İ.D. (62), iddiaya göre arsa yüzünden kardeşi İsa Demir (53) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda İ.D., beylik tabancasıyla kardeşini vurdu. Şahıs, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsa Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli İ.D. ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İsa Demir'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi. Kardeşini vurduktan sonra kendini ihbar eden emekli polis, jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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