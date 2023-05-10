Emekli polis intihar etti, birlikte yaşadığı kadını öldürdü

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde oğlunun mezarı başında intihar eden emekli polis Tuncay Gülenç (55) ile bağ evinde tabancayla öldürdüğü birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu'nun (38) cenazeleri, memleketlerine götürüldü.

Olay, pazartesi gecesi Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'ndeki bağ evinde meydana geldi. Emekli polis Tuncay Gülenç, birlikte yaşadığı spor hocası Emine Ercandoğdu'yu tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayetten sonra geçen yıl intihar eden oğlu Gökmen Gülenç'in (26) mezarına giden Gülenç, burada tabancayla yaşamını son verdi. Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İşlemler sonrası Gülenç'in cenazesi, memleketi Giresun'a, Ercandoğdu'nun cenazesi ise İstanbul'a götürüldü. Cenazelerin, bugün öğle vakti defnedileceği öğrenildi.

"30 Mart 2022 günü saat 14.30'da bizleri bırakıp, gittin. O anki acını yüzüme, kalbime ve yüreğime bir ok gibi saplayarak haykırarak gittin evladım. O an ben sana şifa olamadım evlat, olamadım. Ben Allah'ıma yalvardıkça 'Allah'ım bana buraya kadarmış' dedi. Kocaman bir yıl oldu evladım. Bu acıları ne unutacağım ne de unutturacağım, sana söz verdim evladım. Nefes aldığım her günüm, nefessiz geçen günlerim oldu artık. Mekanın cennet olsun, güzel evladım, canım oğlum, nurlar içinde uyu."